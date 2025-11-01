Ситуация с инфицированием птиц в Тюменской области под контролем

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инфицированную птицу уничтожат на предприятии Тюменской области с соблюдением всех норм и санитарных правил. Поставки продукции компании прекращены, продовольственная безопасность региона под контролем, сообщает информационный центр областного правительства.

Согласно ветеринарным правилам, при одновременном массовом заболевании животных, в том числе птицы, разрешается их сжигание под открытым небом в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка. Для минимизации негативного воздействия приняты все необходимые меры: место для сжигания выбрали с учетом розы ветров и отдаленности от жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток.

Контроль за соблюдением всех требований при сжигании будут вести специалисты.