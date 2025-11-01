  • 10 ноября 202510.11.2025понедельник
  • USD81,2257
    EUR93,8365
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Тюменка вошла в финал музыкального проекта "Универвидение"

Общество, 18:23 10 ноября 2025

Медиацентр Тюменской области (архив) | Фото: Медиацентр Тюменской области (архив)

Полина Хохрина вошла в финал XIV Национального музыкального проекта "Универвидение" по итогам первого полуфинального концерта. Девушка является лауреатом I степени областного фестиваля "Студенческая весна" в двух номинациях.

Также вместе с ней этот этап прошли три девушки из Санкт-Петербурга, Воронежской и Орловской областей, пишут организаторы. По итогам зрительского голосования финалистами стали вокальный ансамбль "NOTA BENE" из Ставропольского край, по итогам голосования участников - вокальная студия VOX из Ростовской области.

Финал проекта пройдет 13 ноября. Его покажут в прямом эфире.

"Универвидение" представляет собой музыкально-просветительский проект и проводится ежегодно на протяжении 14 лет, его формат позволяет конкурсантам не только продемонстрировать свой талант в вокальном искусстве, но и получить новый опыт от работы с участниками из других регионов и наставниками из числа деятелей искусства и культуры России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# студент , Универвидение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:01 10.11.2025В двух селах Казанского округа отменили карантин по бешенству животных
18:45 10.11.2025129 нарушений среди судоводителей выявили в Тюменской области
18:33 10.11.2025Нефтехимические классы откроют для тюменских школьников при поддержке СИБУРа
18:23 10.11.2025Тюменка вошла в финал музыкального проекта "Универвидение"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора