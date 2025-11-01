Тюменка вошла в финал музыкального проекта "Универвидение"

Полина Хохрина вошла в финал XIV Национального музыкального проекта "Универвидение" по итогам первого полуфинального концерта. Девушка является лауреатом I степени областного фестиваля "Студенческая весна" в двух номинациях.

Также вместе с ней этот этап прошли три девушки из Санкт-Петербурга, Воронежской и Орловской областей, пишут организаторы. По итогам зрительского голосования финалистами стали вокальный ансамбль "NOTA BENE" из Ставропольского край, по итогам голосования участников - вокальная студия VOX из Ростовской области.

Финал проекта пройдет 13 ноября. Его покажут в прямом эфире.

"Универвидение" представляет собой музыкально-просветительский проект и проводится ежегодно на протяжении 14 лет, его формат позволяет конкурсантам не только продемонстрировать свой талант в вокальном искусстве, но и получить новый опыт от работы с участниками из других регионов и наставниками из числа деятелей искусства и культуры России.