Премьера спектакля "Сказания Севера" пройдет в Тюмени

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Премьера иммерсивного спектакля "Сказания Севера" начнется в школы № 30 Тюмень 11 ноября в 11 часов. Постановку также представят в поселках Тюменского округа 15,18 и 21 ноября.

Проект реализует благотворительный фонд развития культурного наследия и поддержки коренных малочисленных народов Севера "Миснэ" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В основе постановки — древние сказки коренных народов: хантыйская "Запрет" и мансийская "Берестяной нос". "Запрет" — хантыйская история о брате и сестре, верности обычаям и умении ценить родовые традиции. "Берестяной нос" — мансийская сказка о смелости, находчивости и встрече с загадочными духами леса.

Спектакль адресован семьям с детьми от 3 до 11 лет и обещает настоящее театральное путешествие в удивительный и мудрый северный мир.

Зрителей ждёт оригинальное сочетание живой актёрской игры и кукольного театра, наполненное яркими метафорами, северным колоритом, захватывающими сюжетами и запоминающимися героями.

Возрастное ограничение: 0+.

Подробней о показах расскажут по телефону: 89097096988, писать: media53@yandeх.ru.