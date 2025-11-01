Николай Савченко: в проекте "Боевой кадровый резерв" заинтересованы представители бизнеса

"Боевой кадровый резерв" изначально должен стать ключевым в различных отраслях. Важно, что кроме органов власти в кадрах заинтересованы представители предпринимательства и крупный бизнес.

Об этом, подводя первые итоги проекта, рассказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Парни приходят с особым стержнем, со своим взглядом на мир, на справедливость, на подход к решению вопросов, на помощь людям - и это действительно дорогого стоит", - отметил он.

Таким образом, по мнению Савченко, проект доказывает свою эффективность: ветераны боевых действий, получившие уникальный управленческий опыт, успешно интегрируются в экономику региона.

"А бизнес, в свою очередь, активно участвует в этом процессе, находя в них ценные кадры", - добавил спецпредставитель главы региона.