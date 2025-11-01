  • 11 ноября 202511.11.2025вторник
  • USD81,0132
    EUR93,9287
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер западный

Николай Савченко: в проекте "Боевой кадровый резерв" заинтересованы представители бизнеса

Общество, 16:21 11 ноября 2025

Боевой кадровый резерв | Фото: Боевой кадровый резерв

"Боевой кадровый резерв" изначально должен стать ключевым в различных отраслях. Важно, что кроме органов власти в кадрах заинтересованы представители предпринимательства и крупный бизнес.

Об этом, подводя первые итоги проекта, рассказал спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"Парни приходят с особым стержнем, со своим взглядом на мир, на справедливость, на подход к решению вопросов, на помощь людям - и это действительно дорогого стоит", - отметил он.

Таким образом, по мнению Савченко, проект доказывает свою эффективность: ветераны боевых действий, получившие уникальный управленческий опыт, успешно интегрируются в экономику региона.

"А бизнес, в свою очередь, активно участвует в этом процессе, находя в них ценные кадры", - добавил спецпредставитель главы региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , Николай Савченко

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 11.11.2025Мобильный оператор улучшил мобильную связь на федеральной трассе М-12
16:43 11.11.2025Билайн защищает клиентов от перехода на мошеннические сайты
16:32 11.11.2025Новые сувениры с линиями и орнаментами городских музеев представили в Тюмени
16:21 11.11.2025Николай Савченко: в проекте "Боевой кадровый резерв" заинтересованы представители бизнеса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора