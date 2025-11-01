  • 11 ноября 202511.11.2025вторник
Блочную станцию подготовки питьевой воды построят в деревне Упоровского округа

Общество, 15:59 11 ноября 2025

Блочную станцию подготовки питьевой воды постоят в деревне Боровушка Упоровского муниципального округа. Об этом сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам личного приема граждан.

О необходимости строительства блочной станции подготовки питьевой воды главе региона рассказала жительница населенного пункта Галина Медведева. Александр Моор отметил, что площадка для возведения станции есть. Он поручил выполнить работы до конца 2026 года.

Также на прием к главе региона обратилась Ботогоз Касенова от имени жителей деревни Большие Акияры Тюменского округа, где расположен "Квартал Семейный" с участками под ИЖС. На площадке грунтовые дороги, это создаёт трудности для людей. Александр Моор поручил коллегам проработать план по обеспечению территории дорогами с твёрдым покрытием. Работы на этом участке уже ведутся.

Из Бердюжского муниципального округа к губернатору обратилась многодетная мама, супруга военнослужащего СВО Кристина Малакий.

"У них случилась беда, сгорел дом. Сейчас необходимы средства на приобретение бытовой техники и мебели для съёмного жилья, в котором семья ждет восстановления своего дома. Подписал распоряжение о выделении материальной помощи. Ситуацию буду контролировать лично, если семье понадобится дополнительная помощь, обязательно окажем", - подчеркнул губернатор.

Видео: официальные аккаунты Александра Моора в социальных сетях.

