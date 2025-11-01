Тюменцев с ОВЗ приглашают на ярмарку вакансий
Ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью пройдет Штабе общественной поддержки "Единой России" Тюменской области 13 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Специалисты Кадрового центра "Работа России" проведут индивидуальные консультации по трудоустройству и обучению. Ярмарка подойдет для тех, кто: хочет трудоустроиться; желает сменить работу; выбирает профессию.
При себе рекомендуют иметь актуальное резюме с контактными данными.