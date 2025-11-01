  • 12 ноября 202512.11.2025среда
Труженица тыла Пелагея Новоселова из Тобольского района отмечает 100-летний юбилей

Общество, 15:37 12 ноября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

100-летний юбилей празднует труженица тыла из Тобольского округа Пелагея Максимовна Новоселова. Пелагея Максимовна – мама 4 детей и бабушка 4 внуков. Сегодня с ней проживают сын и дочь, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Пелагея Максимовна родилась 12 ноября 1925 года в деревни Зольниковой Тобольского района. С детства трудилась няней в яслях, поэтому не смогла получить образование. Во время войны работала в колхозе "Заветы Ленина", на лесозаготовках, покосах, на озере Щучьем ловила рыбу.

В колхозе, который позже был реорганизован в совхоз "Иртышский", Пелагея Максимовна проработала до пенсии. До 95 лет вела личное хозяйство. В 85 лет участвовала в конкурсе "Ветеранское подворье" и получила благодарственное письмо от районного совета ветеранов.

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Удостоена званий "Ветеран Великой Отечественной войны" и "Ветеран труда".

Отметим, 12 ноября именинницу поздравят представители местного управления соцзащиты населения. Ей вручат подарки и персональные поздравления от президента России и губернатора Тюменской области.

