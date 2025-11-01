Тюменские орнитологи: водоплавающие птицы остаются в наших краях до ледостава

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Осенний отлёт уток и лебедей – процесс длительный. Птицы могут оставаться в наших краях до самого ледостава. Более того, часть популяции крякв даже зимует в Тюмени, находя незамерзающие водоемы.

Так специалисты тюменского регионального отделения Союза охраны птиц ответили на многочисленные обращения горожан по поводу "вмерзших" в лед уток.

"Спешим вас успокоить: с нашими водоплавающими друзьями всё в полном порядке! Как водоплавающие птицы справляются с морозами? Природная защита: плотное оперение и слой подкожного жира отлично сохраняют тепло. Особые лапы: в лапах уток очень мало кровеносных сосудов, поэтому они практически не замерзают. Стратегия выживания: если вы видите птицу, сидящую на льду с поджатыми лапами или наклонившую голову к воде, знайте – она не в беде, а просто экономит свою драгоценную энергию. Это совершенно нормальное поведение птиц в морозную погоду", - пояснили орнитологи.

Птицам действительно нужна помощь в случапях, если они не могут взлететь, имеют явные раны или кровотечение; волочит крыло или заметно хромает; оперение испачкано мазутом, маслом или другими опасными веществами.

"Если вы не видите ни одного из этих признаков, пожалуйста, не тревожьте птиц! Здоровая птица не подпускает к себе человека и при малейшем беспокойстве перелетает на безопасное расстояние. Небольшая просьба: избегайте чрезмерной подкормки водоплавающих. Это может ослабить их естественные миграционные инстинкты и навредить птицам. Спасибо, что вы с нами и так бережно относитесь к птицам!" - сказали защитники пернатых.