  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
  • USD81,2852
    EUR94,1893
  • В Тюмени -1..-3 С 3 м/с ветер юго-западный

Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году

Общество, 18:10 13 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новые фотозоны и светящиеся шары украсят предновогоднюю Тюмень к Году лошади. Дизайн-проект праздничного оформления города к зимним праздникам от центра стратегического развития "Сибирь" представили на сайте администрации.

К полюбившимся фотозонам "Тюменский ковер" и "Тюмень — врата Сибири", эффектно смотрящимся в темное время суток, добавится "Тюменский наличник" высотой три метра. Также в оформлении отразят приближающийся юбилей областной столицы: летом Тюмени исполнится 440 лет. Авторы концепции предлагают установить светящийся объект с этими цифрами. Его высота составит 2,5 метра, ширина — 5,2 метра.

﻿

Концепцию рекомендуют использовать местным бизнесменам. В ней же приведены примеры возможного оформления. В администрации города добавили, что начать украшать входные группы, окна, другие элементы зданий и закрепленные за ними территории физические, юридические лица и предприниматели должны с 1 декабря.

В городской среде и на медиаэкранах подойдут для использования 3D-элементы в виде новогодних узоров, разработанные дизайнерами проекта. С наложением текстур и материалов они превращаются в разноцветные льдинки и леденцы.

﻿

Оформление локаций живыми елками в кадках, гирляндами и фирменными новогодними светящимися фигурами может быть дополнено печатной продукцией. Например, в окнах, витринах объектов предлагают разместить плакаты и баннеры. Над входными группами хорошо будут смотреться белт-лайт гирлянды с теплым светом. Для современных зданий с геометрическими формами подойдет световая гирлянда в форме бахромы.

Рекомендуется использовать следующий ряд цветов: красный – для елочных украшений, Деда Мороза; зелёный – для новогодней ели; синий – для морозной новогодней ночи; золотой – для новогодних огней; серебряный – для морозного зимнего дня; белый – цвет зимы, снега, символ чистоты.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# новогоднее оформление , Новый год , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 13.11.2025Рост российской экономики становится сбалансированным, констатируют аналитики
18:26 13.11.2025Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков
18:10 13.11.2025Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году
18:00 13.11.202514 ноября - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора