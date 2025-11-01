Новые фотозоны и светящиеся шары украсят Тюмень к Новому году

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Новые фотозоны и светящиеся шары украсят предновогоднюю Тюмень к Году лошади. Дизайн-проект праздничного оформления города к зимним праздникам от центра стратегического развития "Сибирь" представили на сайте администрации.

К полюбившимся фотозонам "Тюменский ковер" и "Тюмень — врата Сибири", эффектно смотрящимся в темное время суток, добавится "Тюменский наличник" высотой три метра. Также в оформлении отразят приближающийся юбилей областной столицы: летом Тюмени исполнится 440 лет. Авторы концепции предлагают установить светящийся объект с этими цифрами. Его высота составит 2,5 метра, ширина — 5,2 метра.

Концепцию рекомендуют использовать местным бизнесменам. В ней же приведены примеры возможного оформления. В администрации города добавили, что начать украшать входные группы, окна, другие элементы зданий и закрепленные за ними территории физические, юридические лица и предприниматели должны с 1 декабря.

В городской среде и на медиаэкранах подойдут для использования 3D-элементы в виде новогодних узоров, разработанные дизайнерами проекта. С наложением текстур и материалов они превращаются в разноцветные льдинки и леденцы.

Оформление локаций живыми елками в кадках, гирляндами и фирменными новогодними светящимися фигурами может быть дополнено печатной продукцией. Например, в окнах, витринах объектов предлагают разместить плакаты и баннеры. Над входными группами хорошо будут смотреться белт-лайт гирлянды с теплым светом. Для современных зданий с геометрическими формами подойдет световая гирлянда в форме бахромы.

Рекомендуется использовать следующий ряд цветов: красный – для елочных украшений, Деда Мороза; зелёный – для новогодней ели; синий – для морозной новогодней ночи; золотой – для новогодних огней; серебряный – для морозного зимнего дня; белый – цвет зимы, снега, символ чистоты.

Инна Пахомова