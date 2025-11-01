Более 700 тысяч компаний присоединились к платформе Мах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 700 тысяч компаний присоединились к платформе Мах. Предприниматели получили возможность интегрировать в нее сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. Для этого необходимо быть зарегистрированным на цифровой платформе МСП.РФ или скачать приложение в RuStore, сообщает пресс-служба платформы.

Предпринимателям станут доступны инструменты для онлайн-продаж с помощью мини-приложений; автоматизация работы с клиентами и снижение нагрузки на поддержку через чат-бот; усиление PR и маркетинга с помощью собственного канала с публикациями контента о компании и ее продуктах.

Напомним, Мах открыл платформу для партнёров 23 октября. На первом этапе к ней присоединились более 5 тыс. организаций, которые опубликовали приложение в RuStore. В их числе главный модный универмаг страны ЦУМ, ГК ФСК, образовательная платформа Учи.ру, международный аэропорт Внуково, сервисы АльфаСтрахование и ЮMoney. В дальнейшем платформа будет открыта всему российскому бизнесу, включая самозанятых.