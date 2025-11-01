  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Жителей Тюменской области приглашают на программу "Дозор Мороза-Воеводы"

Общество, 21:27 13 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА “Тюменская линия” (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА “Тюменская линия” (архив)

Жителей Тюменской области приглашают на новогоднюю музейную программу "Дозор Мороза-Воеводы", сообщает информационный центр правительства региона.

С 13 декабря по 11 января в музеях Тюмени, Тобольска и Ялуторовска гостей праздника ждут экскурсии, конкурсы, игры и мастер-классы.

Открытие состоится в Тюмени 13 декабря в 12 часов по адресу: ул. Советская, 63. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

Ознакомиться с программой других дней – по ссылке.

Вскоре билеты будут доступны по "Пушкинской карте".

Возрастное ограничение: 0+.

