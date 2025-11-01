  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
Александр Моор поприветствовал Никиту Михалкова в Тобольске

Губернатор, 18:04 13 ноября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор от имени земляков поприветствовал в регионе актера, режиссера и общественного деятеля Никиту Михалкова. Вместе они осмотрели главные достопримечательности Тобольска.

Пост об этой встрече появился у губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram-канале.

“Жители региона любят творчество Никиты Сергеевича, которое проникает в самое сердце зрителя. Темы, которые он поднимает, всегда волнуют людей. Его мастерство – в умении говорить о самом главном простым и понятным языком. Отвечая на самые сложные вызовы времени, Никита Сергеевич всегда остается самим собой – искренним патриотом России”, – написал губернатор.

В этот раз зрители смогут увидеть спектакль "12" в постановке Никиты Михалкова. Показы организованы в рамках проекта "Большие гастроли".

Александр Моор уверен, что Тобольск и Тюмень, встречи с тоболяками и тюменцами оставят яркий след в душе гостя.

Глава региона поздравил Никиту Михалкова с юбилеем, который тот недавно отметил. Он пожелал вдохновения и новых успехов в творческой и общественной деятельности на благо Отечества.

# Александр Моор , Никита Михалков , Тобольск

