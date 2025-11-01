  • 13 ноября 202513.11.2025четверг
В бюджете Тюмени на финансирование социальной сферы заложили более 29,5 млрд рублей

Общество, 20:34 13 ноября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 60% расходов, или 29,5 млрд рублей, в бюджете Тюмени направят на социальную сферу – образование, культуру, спорт и молодежную политику, сообщает администрация города.

Отметим, публичные обсуждения проекта бюджета города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов состоялись в администрации 13 ноября. На них присутствовало 133 человека. В обсуждении приняли участие депутаты Тюменской городской думы, представители общественности и граждане.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Проект бюджета на 2026 – 2028 годы представил заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Артем Катренко.

Помимо сохранения социальной направленности главный финансовый документ обеспечивает финансирование ключевых направлений городской жизни, сохранены и меры социальной поддержки жителей.

Сохраняется система поддержки талантливых детей за успехи в освоении образовательных программ, программ в сфере спорта и культуры, а также студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, путем предоставления им стипендий.

В два раза увеличены средства на поддержку семей участников СВО. За счёт бюджета города обеспечивается бесплатное горячее питание школьников, освобождение от платы за детские сады, бесплатное посещение групп продлённого дня детям 1-6 классов, посещение кружков и спортивных секций.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Доходы бюджета в 2026 году составят 47,6 млрд рублей. Расходы – 48,9 млрд рублей, дефицит – 1,3 млрд рублей, что более чем вдвое меньше показателя 2025 года.

На 2027 год бюджет спланирован без дефицита, а в 2028-м планируется выйти на профицит.

Проект бюджета Тюмени на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов гражданами одобрен.

