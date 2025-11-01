  • 17 ноября 202517.11.2025понедельник
Тюменских специалистов наградили в Краснодонском округе

Общество, 10:23 17 ноября 2025

администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

Специалистов компании "ТюменьБурСтрой" наградили в Краснодонском округе. Тюменцы уже три года восстанавливают систему водоснабжения, устраняют аварии и порывы на сетях, которые обеспечивают округ жизненно важным ресурсом.

"Специалисты тюменской компании неизменно демонстрируют высочайший уровень ответственности и оперативности, внося неоценимый вклад в проведение аварийно-восстановительных работ. Благодаря их самоотверженности и профессионализму, ключевые объекты коммунальной инфраструктуры Краснодонщины были не только восстановлены, но и получили новый импульс для развития", - подчеркнул глава Краснодонского округа Сергей Козенко в сообщении в Telegram-канале.

В знак признания заслуг были вручены грамоты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики и Благодарственные письма администрации Краснодонского округа.

# водоснабжение , Краснодон , ремонт

