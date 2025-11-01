  • 14 ноября 202514.11.2025пятница
  • USD80,6010
    EUR93,6953
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер южный

Тюменские офтальмологи проведут бесплатный прием семей участников СВО

Общество, 18:27 14 ноября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Бесплатный осмотр членов семей ветеранов и погибших участников СВО проведут врачи областного офтальмологического диспансера. Прием пройдет 15 ноября в 11 час. в Тюмени, ул. Холодильная, д. 118, корп. 1, сообщает филиал фонда "Защитники Отечества".

"Для нас крайне важно оказывать комплексную поддержку ветеранов и их семей. Здоровье — одна из ключевых ценностей. Регулярные совместные акции с тюменскими клиниками стали доброй традицией, и мы планируем продолжать эту практику, расширяя круг специалистов и охват", — отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

На бесплатную консультацию и диагностику пригласили 28 человек. Это уже третье подобное мероприятие, организованное филиалом фонда совместно с медучреждениями региона. Его цель — обеспечить качественную и своевременную офтальмологическую помощью техм чьи близкие защищали Родину, а также самих защитников, вернувшихся с фронта.

В рамках "Дня СВО" пациенты смогут пройти осмотр у ведущих специалистов диспансера, получить профессиональную консультацию по вопросам здоровья глаз, диагностировать возможные заболевания на ранней стадии и, при необходимости, сформировать дальнейший план лечения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Медицина , осмотр , офтальмологи , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:49 14.11.2025Артем Жога осмотрел современный корпус Тюменского государственного университета
20:12 14.11.2025Тюмень станет центром всероссийского форума коренных малочисленных народов России
19:48 14.11.2025Владимир Путин наградил жительниц Тюменской области
19:32 14.11.2025В Тюмени состоялись III "Социальные чтения" и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора