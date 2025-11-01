Тюменские офтальмологи проведут бесплатный прием семей участников СВО

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Бесплатный осмотр членов семей ветеранов и погибших участников СВО проведут врачи областного офтальмологического диспансера. Прием пройдет 15 ноября в 11 час. в Тюмени, ул. Холодильная, д. 118, корп. 1, сообщает филиал фонда "Защитники Отечества".

"Для нас крайне важно оказывать комплексную поддержку ветеранов и их семей. Здоровье — одна из ключевых ценностей. Регулярные совместные акции с тюменскими клиниками стали доброй традицией, и мы планируем продолжать эту практику, расширяя круг специалистов и охват", — отметила руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

На бесплатную консультацию и диагностику пригласили 28 человек. Это уже третье подобное мероприятие, организованное филиалом фонда совместно с медучреждениями региона. Его цель — обеспечить качественную и своевременную офтальмологическую помощью техм чьи близкие защищали Родину, а также самих защитников, вернувшихся с фронта.

В рамках "Дня СВО" пациенты смогут пройти осмотр у ведущих специалистов диспансера, получить профессиональную консультацию по вопросам здоровья глаз, диагностировать возможные заболевания на ранней стадии и, при необходимости, сформировать дальнейший план лечения.