В Тюмени состоялись III "Социальные чтения" и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

lll "Социальные чтения" и финал конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти прошли в Тюмени. Мероприятия стали ключевыми для обмена опытом и обсуждения лучших практик между специалистами со всей Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Тюменская область — это субъект, в который традиционно едут учиться другие регионы. И мы с удовольствием рассказываем о работе в сфере социальной реабилитации и абилитации. Я благодарю за это каждого, кто присутствует в зале", - сказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

В рамках lll "Социальных чтений" прошли выставка-презентация "Мастерский специалист", а также тематические площадки, в частности, мастерские "Сообщество практиков #Мы тут по делу!", тренинги с сессиями в формате "Антистресс".

Финалистами конкурса #ПРОФвозМОЖНОсти стали специалисты, предоставляющие реабилитационные услуги и услуги ранней помощи. По итогам очной защиты экспертная комиссия выбрала и наградила победителей.

Отметим, проект реализован при помощи Регионального центра сопровождения и комплексной реабилитации инвалидов и департамента социального развития Тюменской области.