В школе Нижнетавдинского округа открыли агротехнологический класс

| Фото: ИИЦ "Светлый путь" | Фото: ИИЦ "Светлый путь"

Агротехнологический класс открыли в школе Нижнетавдинского округа. Вся параллель пятиклассников включена в раннюю профориентацию. Ранее в учебном заведении открыли классы спасателей и юных инспекторов движения. Вскоре появятся педагогический и медицинский классы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Более 10 лет в регионе мы работаем с агроклассами. Министерство сельского хозяйства РФ уже взяло наш опыт за основу. При этом пятиклашки получают такой профиль в Тюменской области впервые", - рассказал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

По словам главы муниципалитета Сергея Борисевича, в специализированном классе школьники смогут погрузиться в изучение современных технологий, заниматься исследовательской деятельностью и готовиться к будущим профессиям в одной из ключевых отраслей экономики.

Профильный класс открыт в рамках проекта "Старт в профессию".