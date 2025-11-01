Падение по выдаче кредитных карт в Тюменской области достигло 30,5 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 30,5 % меньше оформили кредитных карт жители Тюменской области за октябрь. Если год назад банки выдали 59 тыс. таких платежных средств, то в тот же месяц годом ранее – 42 тыс.

В национальном бюро кредитных историй отметили, что тенденция наблюдается со второй половины 2024 г. Тогда количество выданных кредиток упало более чем в два раза: с уровня 2,2-2,3 млн кредитных карт в месяц (в середине 2024 года) до минимума в начале 2025 года (1-1,1 млн единиц).

По оценке представителя НБКИ Алексея Волкова, аппетит банков к риску до сих пор находится на довольно низком уровне. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, посоветовал эксперт.

Оксана Корнеенкова