Центральные улицы и площадки Тобольска засияют праздничной иллюминацией к началу декабря

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Центральные улицы и основные площадки Тобольска засияют во всей красе праздничной иллюминацией к началу декабря. Волшебную и объединяющую атмосферу для всех жителей и гостей города создают по девизом "Код добра".

Пост об этом в Telegram-канале оставил глава Тобольска Петр Вагин.

На Красной площади Тобольского Кремля построят ледовый городок, установят световые арт-объекты. Вновь на площади поселятся знаменитые новогодние медведи от СУЭНКО. В Александровском саду и на улице Мира установят новогоднюю ель.

На Базарной площади традиционно зальют Пятницкий каток. В этот раз там же решили установить горку. Будет и большая красивая елка.

Преобразится Сквер выпускников. Здесь гостей порадуют новогодние световые фигуры.

“Не оставим без внимания и отдалённые микрорайоны: нарядим елки и зальем деревянные горки”, – добавил Петр Вагин.