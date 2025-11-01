Центральные улицы и площадки Тобольска засияют праздничной иллюминацией к началу декабря
Центральные улицы и основные площадки Тобольска засияют во всей красе праздничной иллюминацией к началу декабря. Волшебную и объединяющую атмосферу для всех жителей и гостей города создают по девизом "Код добра".
Пост об этом в Telegram-канале оставил глава Тобольска Петр Вагин.
На Красной площади Тобольского Кремля построят ледовый городок, установят световые арт-объекты. Вновь на площади поселятся знаменитые новогодние медведи от СУЭНКО. В Александровском саду и на улице Мира установят новогоднюю ель.
На Базарной площади традиционно зальют Пятницкий каток. В этот раз там же решили установить горку. Будет и большая красивая елка.
Преобразится Сквер выпускников. Здесь гостей порадуют новогодние световые фигуры.
“Не оставим без внимания и отдалённые микрорайоны: нарядим елки и зальем деревянные горки”, – добавил Петр Вагин.