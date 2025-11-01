  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени 0..-2 С 2 м/с ветер южный

Тюменская студентка стала призером фестиваля профсоюзов

Общество, 20:34 18 ноября 2025

ТМУ

Студентка института клинической медицины Тюменского медицинского университета Полина Пермякова стала призером фестиваля профсоюзов "Человек труда: творчество и труд рука об руку идут!" в Тюмени. Он был посвящен Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 120-летия профсоюзов России.

Полина исполнила произведения "Россия - любовь моя" и "Спасибо докторам".

Члены первичной профсоюзной организации работников Тюменского медицинского университета являются активными участниками всех региональных фестивалей. Председатель организации Екатерина Юсупова и художественный руководитель Светлана Токарева способствуют развитию творческого потенциала самодеятельных авторов из числа работников и студентов, сообщает пресс-служба вуза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 18.11.2025Команда ТИУ вошла в тройку лучших в стране по информационному моделированию зданий
20:34 18.11.2025Тюменская студентка стала призером фестиваля профсоюзов
19:55 18.11.202537 юных краеведов примут участие в конференции "Мы живем в Сибири"
19:00 18.11.2025Библиотекарем года стала тюменка Анна Вукович

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора