Тюменская студентка стала призером фестиваля профсоюзов

Студентка института клинической медицины Тюменского медицинского университета Полина Пермякова стала призером фестиваля профсоюзов "Человек труда: творчество и труд рука об руку идут!" в Тюмени. Он был посвящен Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 120-летия профсоюзов России.

Полина исполнила произведения "Россия - любовь моя" и "Спасибо докторам".

Члены первичной профсоюзной организации работников Тюменского медицинского университета являются активными участниками всех региональных фестивалей. Председатель организации Екатерина Юсупова и художественный руководитель Светлана Токарева способствуют развитию творческого потенциала самодеятельных авторов из числа работников и студентов, сообщает пресс-служба вуза.