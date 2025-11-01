  • 18 ноября 202518.11.2025вторник
  • USD81,1302
    EUR94,4179
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер южный

Тюменские строители завершают покраску Дворца культуры в Краснодоне

Экономика, 14:31 18 ноября 2025

администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

Около семи тысяч квадратных метров фасада покрасили компании "Артстрой" из Тюменской области на Дворце культуры им. Молодой гвардии Краснодона. До этого они установили восстановленные скульптуры на фронтоне здания, сообщает администрация муниципалитета.

Вместе с тем, тюменцы благоустраивают и прилегающую площадь, на месте которой в финале будет пешеходная зона протяженностью 150 м и шириной 6,5 м. Уже уложен первый слой асфальта.

﻿

По проекту благоустраивается и территория между гостиницей "Сибирь" и Дворцом культуры. Этот участок площадью почти две тысячи квадратных метров также заасфальтируют.

В администрации подшефного округа отметили, что работы по благоустройству направлены на повышение уровня комфорта городской среды и улучшение эстетического облика Краснодона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Краснодон , соглашение о сотрудничестве

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 18.11.2025Около 900 общественных территорий преобразились в Тюменской области за восемь лет
14:31 18.11.2025Тюменские строители завершают покраску Дворца культуры в Краснодоне
14:09 18.11.2025Уроки кибербезопасности подготовили для жителей Тюменской области
12:30 18.11.2025Опубликован рейтинг работодателей 2025 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора