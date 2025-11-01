Тюменские строители завершают покраску Дворца культуры в Краснодоне

| Фото: администрация Краснодонского округа | Фото: администрация Краснодонского округа

Около семи тысяч квадратных метров фасада покрасили компании "Артстрой" из Тюменской области на Дворце культуры им. Молодой гвардии Краснодона. До этого они установили восстановленные скульптуры на фронтоне здания, сообщает администрация муниципалитета.

Вместе с тем, тюменцы благоустраивают и прилегающую площадь, на месте которой в финале будет пешеходная зона протяженностью 150 м и шириной 6,5 м. Уже уложен первый слой асфальта.

По проекту благоустраивается и территория между гостиницей "Сибирь" и Дворцом культуры. Этот участок площадью почти две тысячи квадратных метров также заасфальтируют.

В администрации подшефного округа отметили, что работы по благоустройству направлены на повышение уровня комфорта городской среды и улучшение эстетического облика Краснодона.