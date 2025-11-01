Тюменцы могут исполнить мечты юных и пожилых участников проекта "Елка желаний 72"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Елка желаний 72" стартовал в Тюменской области. В рамках инициативы горожане могут исполнить мечты детей и пенсионеров, ставших участниками доброй акции.

Как рассказала на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта по Тюменской области Галина Валуева, в 2025 году организаторы собрали 1 тыс. 140 открыток от детей и 110 от одиноких пожилых людей. Количество участников практически неизменно на протяжении существования проекта - семи лет.

"Около 90 процентов желаний нам удается исполнить. Очень хочется, чтобы было все сто, чтобы в этом году все получили подарки. Открытки с желаниями принимали до 15 ноября. С этого дня объявляем о готовности проекта "Елка желаний 72" поделиться ими с организациями. Приглашаем представителей к нам, чтобы они выбрали столько посланий, сколько им по силам исполнить - 20, 30, 50, 100... Какие желания у ребят? Например, один мальчик написал в открытке: "Дедушка Мороз, подари мне, пожалуйста, самокат, и чтобы маму выписали из больницы". Другой ребенок попросил мягкую игрушку", — поделилась Галина Валуева.

В топе детских желаний — так называемые "бутылочки со вкусом", игрушки "Кот-батон" и "Гусь-обнимусь", умные колонки, машинки на пульте управления, уходовая косметика, форма игроков разных футбольных команд.

Галина Валуева отмечает, что с каждым годом появляется все больше нематериальных желаний. В 2024 году юный тюменец попросил встречу с известным биатлонистом Евгением Гараничевым. Спортсмен откликнулся на эту просьбу и провел встречу и тренировку с детьми.

К участию в акции приглашают организации, которые могут провести для детей экскурсии с дарением подарков. Так, в 2024 году детям понравилось приглашение на радио. В этот раз пришло письмо, в котором семилетний мальчик Михаил хочет познакомиться с ОМОНом и ФСБ или получить в дар машинку с надписью "ОМОН". Организаторы связались с региональным управлением Росгвардии, там пообещали провести экскурсию "Дед Мороз особого назначения".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще одна категория получателей — одинокие пенсионеры. Они, как говорит руководитель проекта, обычно хотят в подарок продуктовые наборы. Организаторы акции склоняются к тому, что лучше всего исполнить такое желание через сертификаты в торговые центры.

Список организаций, где установят елки проекта, разместят в сообществе "Елка желаний 72" во ВКонтакте. Всего по городу будут красоваться более 30 праздничных деревьев, украшенных открытками, найти их можно будет практически во всех торговых центрах.

Дарителям советуют приобретать подарки заранее, чтобы участники акции могли получить их к Новому году. Галина Валуева отметила, что в каждой открытке напечатан QR-код. В том случае, если нет времени искать подарок, то можно перевести сумму на его приобретение. При этом в сообщении при переводе необходимо указать номер открытки.

Одна из самых крупных организаций, сотрудничающих с проектом "Елка желаний 72", - "Радость", которая объединяет многодетные семьи. От них в этом году поступила 441 открытка с желаниями.

Как рассказала председатель совета общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина, всего здесь состоит 2 тыс. 500 семей. В прошлом году дарители привозили подарки прямо в офис организации - так тоже можно. Многодетным родителям презенты выдают в офисе и просят фотоотчет, где запечатлен процесс вручения детям.

Инна Пахомова