Около 4 млрд рублей имущественных налогов должны уплатить тюменцы до 1 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 4 млрд рублей составила общая сумма начисленных налогов на имущество за 2024 год в Тюменской области. Это больше, чем годом ранее, когда жителям региона необходимо было уплатить 3,5 млрд рублей. Рост связан с увеличением количества налогооблагаемых объектов.

"В сводных уведомлениях указаны начисления по земельному налогу, налогу на имущество, транспорт и налог на доходы физических лиц. За 2024 год исчислено около четырех миллиардов рублей, из которых два миллиарда – это транспортный налог, один миллиард 600 тысяч рублей – налог на имущество, 400 миллионов рублей – земельный налог", - рассказал заместитель начальника отдела налогообложения имущества управления ФНС России по Тюменской области Андрей Калугин.

Транспортный налог направляется в региональный бюджет. Налоги на имущество и землю – в муниципальный.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Сделать это можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", портал Госуслуг, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: уникальный идентификатор начисления, штрих-код или QR-код.

Оксана Корнеенкова