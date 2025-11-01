  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Более 11,5 тыс. тюменцев заранее подготовили документы к выходу на пенсию

Общество, 13:47 19 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заранее подготовили документы к выходу на пенсию более 11,5 тыс. жителей Тюменской области в 2025 году. Процедура позволяет внести корректировки в данные о страховом стаже, учесть все пенсионные права, подготовить необходимые документы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Уже в 2026 году на пенсию по старости могут выйти мужчины в 64 года и женщины в 59 лет – при стаже от 15 лет и индивидуальном пенсионном коэффициенте не ниже 30.

Чтобы подготовиться к выходу на пенсию заранее, можно обратиться в клиентскую службу отделения Социального фонда России по Тюменской области. А также к работодателю – если он заключил соглашение об электронном взаимодействии с СФР.

Подавать заявление рекомендуют за 24 месяца до наступления пенсионного возраста.

Необходимы паспорт, трудовая книжка, документы об образовании, военный билет (при наличии), свидетельство о браке (при смене фамилии), свидетельства о рождении детей.

Подробности можно уточнить по телефону 8-800-100-00-01.

