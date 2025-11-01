  • 19 ноября 202519.11.2025среда
Авиакомпания "Nordwind" запустила рейс Тюмень - Душанбе

Общество, 13:58 19 ноября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Рейс Тюмень — Душанбе запустила авиакомпания "Nordwind" по понедельникам. Полётную программу выполняют на самолётах Boeing 737-800, сообщает аэропорт Рощино.

Актуальную информацию о наличии билетов и их стоимости можно уточнить у авиаперевозчика.

С полным расписанием рейсов и списком направлений, доступных из нашей воздушной гавани, можно ознакомиться на сайте.

# аэропорт Рощино

