Каток "Сердце Тюмени" появится в Комарово парке

Каток "Сердце Тюмени" впервые откроют в Комарово парке. Он оборудован в первую очередь для семей с детьми. Здесь появятся две коробки для понд-хоккея, сообщил руководитель проекта "Сердце Тюмени" Александр Андросов во время брифинга в пространстве "Улетная точка", посвященного старту проекта главы города "Тюменская зима".

"Впервые в Тюмени на этом катке будут трассы для ледяных лодок-драконов, это примерно как на воде, только для коньков. Изготовим две такие лодки. Первые соревнования на них проведем 20 декабря. На радость лыжникам будет большая трасса – 3,7 километра, ширина четыре метра для классики и коньком. Готовим освещение. Застройщик строит шикарный пункт проката лыж и коньков. К Новому году устроим выездной ресторан", - рассказал Александр Андросов.

Площадь льда на "Сердце Тюмени" на ул. Уездной" составит около 6 тыс. кв. метров. Здесь появится дополнительная хоккейная коробка для понд-хоккея. Будет локация для керлинга. Во второй раз оборудуют трассу для шорт-трека.

"Также планируем устроить зимний гольф. Чемпионат такой проходит на Байкале. Нашли в Тюмени любителей гольфа, сейчас решаем, как оборудовать поле для игры в зимних условиях. Когда были в алма-атинском "Медео" подсмотрели фристайл на льду. Фестиваль тинейджеров. Хотим попробовать такую субкультуру", - сказал Александр.

Для колясочников на катках оборудуют специальный пандус, по которому они смогут попасть на лед. Если снега будет достаточно, построят чум. Установят фуд-траки.

"Наш партнер привозит шоу Ильи Авербуха 19 декабря. Для жителей оно будет бесплатным. Мы усилились по организации событий, выступаем операторами по мероприятиям на основных ледовых площадках", - отметил Андросов.

Каток "Сердце Тюмени" на ул. Уездной можно будет опробовать уже в эту пятницу, 21 ноября, официальное открытие – 5 декабря. Ледовую площадку в Комарово парке тюменцы протестируют 19 декабря.

Всего в Тюмени заработают 32 катка.

По итогам зимы 2024-2025 года Тюмень стала второй в стране по количеству катающихся на коньках. Санкт-Петербург благодаря своему самому большому по размеру катку признан первым. У тюменцев есть намерение обойти северную столицу России в этот раз.

Обо всех активностях зимой горожане и туристы узнают на сайте "Тюменская зима. Он будет иметь вкладки: "Тюменский лёд" и "Тюменская лыжня". Его запустят в первой декаде декабря. На ресурсе можно будет сразу купить билеты.

В планах организаторов проекта устроить в завершении сезона фестиваль зимних видов спорта на реке Тура.

Анжела Лебедева