Александр Моор высоко оценил спектакль Никиты Михалкова “12”

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил спектакль Никиты Михалкова "12" в Тюменском драматическом театре. Сегодня – четвертый, завершающий день "Больших гастролей" мастера в Тобольске и Тюмени.

Пост об этом глава региона оставил в своем Telegram-канале.

“Работа, созданная творческой командой Никиты Михалкова, оставляет сильное впечатление. В каждой сцене чувствуется профессионализм, внимательное отношение к деталям, глубокий режиссерский замысел. Это не просто театральное действие, а серьёзный разговор о добре и зле, справедливости и ответственности”, – написал губернатор.

Во время гастролей в Тюменскую область Никита Михалков общался с жителями, встречался с творческим сообществом, знакомился с промышленными возможностями региона, в том числе посетил производственную площадку "ЗапСибНефтехима". Теплый прием и искренний интерес зрителей стали важной частью поездки в регион, подытожил Александр Моор.

Губернатор поблагодарил Никиту Михалкова и всю его команду за великолепную работу на сцене театров. Отдельное спасибо он сказал Министерству культуры РФ, Росконцерту, компании “СИБУР” и организаторам проекта "Большие гастроли" за возможность увидеть спектакль такого уровня.

“Рассчитываем, что такие творческие встречи станут доброй традицией”, – заключил Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора