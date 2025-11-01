Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО

| Фото: пресс-служба ТРО "Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО "Единой России"

Заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев поблагодарил тюменских общественников за помощь бойцам СВО, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюменскую область он прибыл в рамках региональных дней Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Тюменской области открыли первым в Уральском федеральном округе. Сейчас он один из главных центров общественной жизни города. Сегодня с его работой ознакомился заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. Вместе с заместителем губернатора Тюменской области Павлом Белявским он посетил мастер-классы и пообщался с волонтерами.

Штаб объединил тех, кто хочет оказывать поддержку бойцам СВО и их близким, рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"В 2023 году начал работать Центр помощи участникам СВО, основной задачей которого является информирование о мерах поддержки и порядке их получения бойцами и членами их семей. Здесь постоянно проходит сбор гуманитарной помощи, а плетение маскировочных сетей ведется изо дня в день", – отметила она.

За 2024-2025 годы в Штабе общественной поддержки по обращениям, связанным со специальной военной операцией, проведено более 500 приемов граждан, более пяти тыс. консультаций по телефону.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание местному самоуправлению и неоднократно подчеркивал, что местная власть самая близкая к людям. Региональному отделению "Единой России" удалось объединить силы огромного количества людей по самым разным направлениям. На одной площадке трудятся волонтеры, идет сбор гуманитарной помощи, проводятся мероприятия для бойцов и их близких, открыта юридическая консультация и ведется прием граждан. Спасибо вам за эту работу", – добавил заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

В завершении визита Евгений Грачев принял участие в акции "Коробка храбрости", ее проводят сторонники "Единой России".