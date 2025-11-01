  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Светящиеся медведи проедут по улицам Тюмени 25 ноября

Общество, 11:57 21 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кортеж светящихся медведей СУЭНКО проедет по центральным улицам Тюмени 25 ноября.

Матильда Потаповна с Умкой, Топтыжкой и Пломбиром стартуют с ул. Одесской в 19 часов. Через 20 минут мишек можно будет увидеть в районе гипермаркета "Окей" на ул. Профсоюзной, к 19 часам 30 минутам иллюминация прибудет на ул. Муравленко, в 19 часов 45 минут - в парк Дружбы. Далее кортеж отправится мимо магазина "Магнит" на ул. Одесской в сторону Восточного микрорайона. В 20 часов 15 минут медвежья семья проедет мимо ТЦ "Солнечный", в 20 часов 45 минут - около ТЦ "Южный", в 20 часов 40 минут - в районе ТЦ "Континент".

По ул. Федюнинского, Червишевскому тракту и ул. Мориса Тореза мишки приедут к своему привычному месту - около городского цирка. Здесь их установят, а 27 ноября в 18 часов 30 минут начнется официальное открытие праздничной локации, сообщает администрация Тюмени.

В Тобольске светящиеся символы Нового года прогуляются по городским улицам 1 декабря в 18 часов. Морошка , Тучка и Сонька начнут свое путешествие с Базарной площади, в 18 часов 30 минут проедут мимо сквера Достоевского, в 18 часов 20 минут - в районе "Югры", в 18 часов 25 мимут - около драмтеатра. Уже через пять минут мишек можно будет встретить около ТЦ "Жемчужина Сибири", еще через пять минут - около "Магнита". Далее Морошка , Тучка и Сонька проедут мимо педагигического института в сторону "Югры", в 18 часов 55 минут их увидят около аллеи Героев. Завершится прогулка около Кремля. Открытие локации запланировано 2 декабря в 18 часов.

