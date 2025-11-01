  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
Жители Тюменской области заранее заказывают Деда Мороза и Снегурочку

Общество, 17:16 21 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уже с конца октября жители Тюменской области стали интересоваться услугами аниматоров, которые выступают на новогодних мероприятиях в роли Деда Мороза и Снегурочки. По данным Avito Услуг, во второй половине октября-первой половине ноября 2025 года спрос на этих персонажей почти в пять раз по сравнению с началом октября.

Средняя стоимость на услуги таких исполнителей начинается от трех тысяч рублей.

"Мы фиксируем, что спрос на услуги аниматоров по области вырос на 74 %, а предложение — на 35 %. При этом жители Тюменской области почти в пять раз активнее искали артистов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Такие данные демонстрируют, что многие тюменцы предпочитают бронировать артистов заблаговременно, чтобы избежать декабрьского дефицита, когда лучшие исполнители уже заняты", — считает руководитель категорий "Деловые и хозяйственные услуги" на Авито Услугах Александр Семочкин.

# Авито , Дед Мороз , Новый год , Снегурочка

﻿
