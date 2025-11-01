В Тюмени рекламу о продаже "квартиры за 39 рублей" признали ненадлежащей

| Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекламу компании, которая предлагает купить квартиры за 39 рублей в Тюмени, признали ненадлежащей. Антимонопольное управление решило, что в объявлении нет существенной информации.

Как уточнили в управлении ФАС России по Тюменской области, в рекламе застройщика была указана ежемесячная стоимость квартиры. Особое внимание привлекло объявление о низкой стоимости за жилье в месяц.

"В ходе разбирательств установлено, что рекламировалась продажа квартиры в рассрочку без полного раскрытия условий. Это создавало впечатление низкой стоимости. При этом нет информации о сроках рассрочки, графике платежей, общей сумме, на которую она предоставляется, и полной стоимости объекта", - говорится в сообщении.

Отсутствие таких данных может ввести покупателей в заблуждение и повлиять на их выбор.

Рекламодателя могут привлечь к административной ответственности за нарушение закона о рекламе.