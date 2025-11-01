  • 21 ноября 202521.11.2025пятница
  • USD80,7321
    EUR92,6047
  • В Тюмени -3..-5 С 1 м/с ветер юго-западный

В Тюмени рекламу о продаже "квартиры за 39 рублей" признали ненадлежащей

Экономика, 17:27 21 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекламу компании, которая предлагает купить квартиры за 39 рублей в Тюмени, признали ненадлежащей. Антимонопольное управление решило, что в объявлении нет существенной информации.

Как уточнили в управлении ФАС России по Тюменской области, в рекламе застройщика была указана ежемесячная стоимость квартиры. Особое внимание привлекло объявление о низкой стоимости за жилье в месяц.

"В ходе разбирательств установлено, что рекламировалась продажа квартиры в рассрочку без полного раскрытия условий. Это создавало впечатление низкой стоимости. При этом нет информации о сроках рассрочки, графике платежей, общей сумме, на которую она предоставляется, и полной стоимости объекта", - говорится в сообщении.

Отсутствие таких данных может ввести покупателей в заблуждение и повлиять на их выбор.

Рекламодателя могут привлечь к административной ответственности за нарушение закона о рекламе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# реклама , Тюменское УФАС России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 21.11.2025Более 3,5 тыс. тюменских налогоплательщиков приняли участие в акции "День открытых дверей"
17:27 21.11.2025В Тюмени рекламу о продаже "квартиры за 39 рублей" признали ненадлежащей
16:32 21.11.2025Единую опорную транспортную сеть создают в России
14:09 21.11.2025Алексей Ересько высоко оценил работу системы ЖКХ в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора