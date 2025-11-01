  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
Выставка "Свидетели Великой Победы" работает в историческом парке "Россия - моя история" в Тюмени

Общество, 16:09 22 ноября 2025

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Федеральная выставка "Свидетели Великой Победы" стартовала в историческом парке "Россия - моя история", сообщает департамент образования Тюменской области.

Первыми посетителями выставки стали педагоги региона. Экскурсию для них провели юные хранители истории из Богандинской школы №1.

Они рассказали учителям о реликвиях Великой Отечественной войны из главных коллекций ратных музеев России, о самоотверженной работе пожарных бригад.

Мультимедийный тур проекта продолжится до конца года. Вход свободный. Подробнее по телефону: 8 (3452) 68-11-11. Возрастное ограничение: 6+.

# выставка

﻿
