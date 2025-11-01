  • 22 ноября 202522.11.2025суббота
Сохранение традиций обсуждают на первом форуме коренных малочисленных народов

Общество, 12:33 22 ноября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый Всероссийский культурный форум коренных малочисленных народов России направлен на повышение интереса к теме сохранения традиций. Заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что форум проходит в преддверии объявленного Президентом РФ Года единства народов России.

"Форум проходит в четырех федеральных округах. Первый этап состоялся в Чукотском автономном округе, Красноярске, Петрозаводске. Сегодня гостеприимная Тюмень встречает творческие коллективы, министров культуры регионов со всего Уральского федерального округа, Республики Саха (Якутия) и Республики Удмуртия. Форум вызывает большой интерес, уже известно, что более пяти с половиной тысяч человек посетили его площадки. Мы надеемся, что в следующем году он вызовет такой же интерес", - поделилась Жанна Алексеева.

22 ноября состоится премьера созданного в рамках форума документального фильма. Отметим, что у мероприятия обширная программа: концерты, фестивали, мастер-классы, конференции. Так, 20 ноября в выставочном пространстве "Цех" при Музейном комплексе им. И.Я. Словцова открылась экспозиция "Культурное наследие коренных народов Севера".

22 ноября в музейном комплексе проходит практическая конференция по темам "Сохранение и развитие культурных традиций коренных малочисленных народов", "Объекты нематериального этнокультурного достояния и их включение в федеральный государственный реестр".

Директор государственного российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Тамара Пуртова, выступая с докладом, рассказала о сохранении материальных, культурных достояний.

Задача Дома народного творчества в том, чтобы сделать традиции частью современной социокультурной жизни. "Такие события помогают в этом деле", - убеждена Тамара Пуртова.

"Сюда приходят зрители, здесь показывают не только концерты, но и открывают выставки. Знаете, на мастер-классе по плетению из конского волоса в Красноярске было очень много людей. И сегодня мы наблюдаем это. В новом веке, когда у нас возникла тяга к изучению своих корней, молодежь стала интересоваться родословной, национальной принадлежностью. Возникла мода на традиции. Хочется отметить здесь вклад учреждений культуры, которые всегда стремились расширить зрительскую аудиторию. Мода возникла благодаря тому, что мы призываем людей, занимающихся сохранением традиций, к демонстрации этого не только на аутентичных формах, но и в интересной для молодежи обработке. Например, не пять куплетов старой песни, а два с использованием современных музыкальных инструментов. Можно даже подать в виде рэпа. Это цепляет, а когда цепляет, появляется заинтересованность", - поделилась Тамара Пуртова.

По итогам конференции планируется определить направления деятельности для учреждений культуры, уже в 2026 году их используют для развития и продолжения проводимой работы. А работа по сохранению традиций Министерством культуры РФ проводится большая.

"Уже более 15 лет мы проводим смотр этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Организуем большие мероприятия в рамках гастрольного плана. Все это будет продолжаться, но еще сильнее ", - добавила заместитель министра культуры РФ.

В 15 часов в музейном комплексе состоится презентация и премьерный показ фильма "Север им к лицу". Возрастное ограничение: 6+. Событие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Инна Пахомова

# коренные народы Севера , культура , Министерство культуры РФ , традиции

﻿
