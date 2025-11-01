  • 23 ноября 202523.11.2025воскресенье
Три человека получили ранения в аварии на дороге под Заводоуковском

Происшествия, 11:15 23 ноября 2025

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Три человека получили ранения в аварии на 18 км дороги Центральный - Видонова под Заводоуковском. Инцидент произошел накануне вечером. Столкнулись автобус "ПАЗ" и "Газель", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительной версии водитель "Газели" не справился с управлением грузовика, произошло столкновение с автобусом, ехавшим в попутном направлении.

В автобусе находились водитель и три пассажира, ранения получили оба водителя и пассажирка "Газели".

Обстоятельства ДТП выясняются.

# авария , ГИБДД по Тюменской области , Заводоуковск

