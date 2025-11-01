Семинар по кибербезопасности провели для госслужащих и педагогов в Заводоуковске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар по кибербезопасности провели для более чем 80 госслужащих и педагогов пяти муниципалитетов в Заводоуковске. Главный эксперт оперуполномоченный по особо важным делам УБК УМВД России по Тюменской области Елена Шпаченко рассказала про уловки мошенников.

"Самое опасное в арсенале мошенников — не технологии, а психология. Они играют на самых сильных эмоциях: страхе за близких или желании быстро решить проблему. Помните: ни один официальный сотрудник не будет требовать от вас реквизитов карты или кодов из SMS, создавая атмосферу паники. Ваша главная защита - пауза. Положите трубку и сами перезвоните в банк или родственнику по известному вам номеру, чтобы проверить информацию", - приводит цитату эксперта инфоцентр регионального правительства.

Подробная информация, как избежать мошенничества, защитить себя и своих близких на сайте стопмошенники72.рф.

Обучение по профилактике кибермошенничества реализуется при поддержке правительства Тюменской области совместно с региональными прокуратурой, управлением МВД России и отделением Банка России. Работа ведется по комплексному плану мероприятий по профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.