В округах Тюменской области установили 18 павильонов подготовки воды за 2025 год

Экономика, 11:24 24 ноября 2025

администрация Бердюжского округа | Фото: администрация Бердюжского округа

18 павильонов подготовки питьевой воды установили в округах Тюменской области в 2025 году. На эти цели из областного бюджета направили 286 млн рублей.

"Они установлены как правило в небольших населенных пунктах. Производительность таких павильонов около 50 "кубов". Оборудование ставится на скважину. Объекты блочно-модульного исполнения хороши тем, что не требуется разработка проектной документации. По сути – поставка, монтаж и запуск в работу", - пояснил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Также за счет средств регионального бюджета в 2025 году начали строительство второй очереди водоочистных сооружений в с. Сладково. Мощность объекта составит 3 тыс. куб. м в сутки. Завершится строительство в 2028 году, объем финансирования составляет 912 млн рублей.

"В двух наших муниципалитетах – селах Упорово и Юргинское, где ранее не было канализационных очистных сооружений, идет строительство КОС. В Упорово уже почти закончен объект, его мощность более 1,5 тысячи кубических метров в сутки. В Юргинском объект начат в текущем году с окончанием в 2028 году. Строительство вошло в активную фазу. Объем финансирования по обоим объектам более 2,3 миллиарда рублей", - отметил директор департамента.

Он уточнил, что объекты обязательно обеспечивают сетями водоснабжения и водоотведения.

Оксана Корнеенкова

# ЖКХ , региональная программа Чистая вода

