Инвестагентство Тюменской области достигло высокой коммуникационной зрелости

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционное агентство Тюменской области вошло топ-5 агентств с высоким уровнем коммуникационной зрелости. Исследование провели Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития совместно с PR‑агентством "Agenda", сообщает департамент инвестполитики.

Респонденты - 21 агентство территориального развития России. Из них пять, в том числе инвестиционное агентство Тюменской области, вошли в группу с высоким уровнем коммуникационной зрелости.

"Высокая оценка - подтверждение эффективности коммуникационной стратегии инвестагентства и открытости к диалогу с инвесторами, СМИ и партнёрами. В то же время результаты исследования дают нам новые направления для развития, и мы будем их активно использовать, вовлекая различные PR-инструменты для повышения экспертности и увеличения своего присутствия в инфополе", — рассказал генеральный директор регионального инвестиционного агентства Николай Пуртов.