Эксперты Роспотребнадзора рассказали тюменским студентам о профилактике ВИЧ-инфекции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 250 студентов колледжа цифровых и педагогических технологий посетили первую лекцию цикла встреч в рамках четвертого этапа масштабного просветительского проекта Роспотребнадзора – лектория "Санпросвет" 24 ноября. Эксперты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рассказали будущим педагогам и специалистам в сфере цифровых технологий о профилактике ВИЧ-инфекции.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Шишков пояснил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия": "Сегодня у нас проводится первая лекция по профилактике ВИЧ-инфекции. Это заключительный, четвертый этап. В течение двух недель, с 24 ноября по 5 декабря, мы проведем лекции в разных образовательных организациях".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект "Санпросвет" реализуется в рамках федеральной программы "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)". Его целью стало повышение уровня информированности населения о профилактике инфекционных заболеваний и формирование ответственного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

На первой лекции эксперт подробно рассказал о современных методах диагностики ВИЧ-инфекции, перспективах лечения, развеял распространенные мифы о заболевании. Формат живого общения позволил участникам активно задавать вопросы: студенты интересовались путями передачи инфекции, мерами профилактики и другими аспектами проблемы.

Первокурсница Милослава Бойцова поделилась мотивами своего участия: "Пришла сюда, чтобы узнать, что такое ВИЧ-инфекция, как она развивается и как ее избежать в нашей жизни. У меня есть знакомые с этим диагнозом, и я всегда стараюсь объяснить окружающим, что такие люди не представляют опасности, они такие же, как мы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студент второго курса Иван Дорожко подчеркнул актуальность темы: "Нас пригласили на лекцию, и я считаю, что эта тема как никогда актуальна для молодежи. Важно знать, как защитить себя и близких, и понимать, что общение с ВИЧ-инфицированными людьми в быту абсолютно безопасно – можно пить из одной посуды, есть из одной тарелки".

Артем Шишков привел статистику по ВИЧ в Тюменской области: первый случай зарегистрирован в 1993 году, с тех пор зарегистрировано более 26,5 тыс. случаев заболевания. На конец 2024 года в регионе более 17,4 тыс. человек живут с диагнозом ВИЧ, при этом 16,7 тыс. жителей региона получают необходимое лечение. В 2024 году выявлено 940 новых случаев.

По словам специалиста, лекторий "Санпросвет" состоит из четырех образовательных модулей для разных возрастных групп: детей, молодежи, взрослых и пожилых людей. Предыдущие этапы проекта уже охватили школьников, работающих граждан и пенсионеров. Теперь акцент сделан на студенческую аудиторию, ведь именно молодые люди могут стать ключевыми распространителями достоверной информации о профилактике ВИЧ среди сверстников.

Добавим, в мероприятиях принимают участие не только специалисты Роспотребнадзора, но и представители добровольческих организаций, таких как "Волонтеры-медики" и "Движение первых".

Напомним, встреча экспертов Роспотребнадзора с представителями старшего поколения Тюмени состоялась в санатории "Красная гвоздика" 22 октября.

Инна Кондрашкина