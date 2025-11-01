Павел Астахов представил тюменцам свой фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм "Врач от Бога. Святитель Лука Крымский" показали в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 24 ноября. Лента снята по инициативе российского государственного деятеля, действительного советника Российской Федерации Павла Астахова.

Перед показом ленты у зрителей, собравшихся в амфитеатре, состоялась встреча с Павлом Астаховым. Он рассказал о работе съемочной группы. К созданию фильма подходили долго, рассказывать про святого — всегда сложно. Это требует определенного формата. Чтобы рассказать о святителе Луке (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий), съемочная группа проехала около 40 городов (14 из них попали в фильм), побывала она и в Узбекистане, и Таджикистан.

"Есть жития святых. Вправо, влево отступать нельзя. Мы подумали, что было бы интересно побывать во всех местах, где был святитель Лука, или тогда еще Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, работал, учился, отбывал наказание. Почти 20 лет его жизни пришлись на ссылки, тюрьмы и аресты. Поехали по всем этим городам. Дальней точкой стал Пенджикент, добраться туда было непросто. Мы пешком переходили узбекско-таджикскую границу", — поделился Павел Астахов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создатель фильма и члены съемочной группы заметили, что в местах, в которых они побывали, нет каких-либо бюстов, памятных табличек в честь святителя Луки. С директором телеканала "Спас" Борисом Корчевниковым Павел Астахов обсуждали этот момент. Так, решили разместить табличку на мужском монастыре в Туруханске, где служил святитель, будучи в ссылке. Позднее в туруханском Свято-Троицком монастыре установили бюст.

В октябре 2024 года съемочная группа работала в Архангельске, где в клинической больнице трудился святитель Лука, находясь во второй ссылке. К Павлу Астахову подошла заместитель главного врача и попросила поставить памятник.

"Я занимался в свое время памятником моему близкому другу Дмитрию Александровичу Хворостовскому. Я знаю, что это такое. Это стоит денег, тяжело, нужно оформить много разрешений. Заместитель главного врача сказала: "Если ваша команда займется, вы поставите". И вот 19 сентября 2025 года памятник в Архангельске поставили. Сегодня нашими усилиями ставим 12-й памятник. Важно упомянуть еще одного человека — Михаила Леонидовича Сердюкова, который в свое время создал "Аллею российской славы". Он делает основной вклад, а наша съемочная группа доплачивает, у нас есть благотворитель, который чудесным образом исцелился, пока мы снимали фильм. Если рассказывать про все чудеса, которые были вокруг нашей работы, то не хватит и целого дня, и они продолжаются", — сказал Астахов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил важность встречи молодежи с создателем фильма. Это и патриотическое воспитание, и открытый диалог одного поколения с другим.

"Когда мы говорим о людях, посвятившим жизнь служению Богу, медицине и прошедшим трудный жизненный путь, как святитель Лука, это, безусловно, просветительский разговор. Наше медицинское сообщество и студенчество воспитывается в условиях святой обязанности помочь нуждающемуся человеку", — заключил глава города.

Напомним, утром 24 ноября на территории храма в честь иконы Божией Матери "Целительница" в Тюмени торжественно открыли бюст святителю Луке Крымскому. Его освятил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Инна Пахомова