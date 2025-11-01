Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции работает в Тюменской области

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по профилактике ВИЧ-инфекции, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, будет работать в Тюменской области с 24 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Специалисты проконсультируют граждан по вопросам профилактики заболевания и безопасного поведения, предоставят информацию о том, где можно пройти бесплатное и анонимное тестирование.

Задать свои вопросы специалистам можно по телефонам: 8 (3452) 20-93-94, 20-34-47. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный.