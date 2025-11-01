Тюменские школьники отличились на Национальной технологической олимпиаде Junior

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 ребят из Тюменской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревнование собрало около 24 тыс. учеников 5-7 классов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Олимпиада проходила по семи направлениям и касалась передовых технологий будущего. Тюменским школьникам удалось показать высокие результаты и обеспечить себе привилегии при дальнейшем участии в НТО Junior, в инициативах кружкового движения и проектах партнеров президентской платформы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Лучшие команды будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре в Московской области.