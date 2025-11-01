  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские школьники отличились на Национальной технологической олимпиаде Junior

Общество, 20:29 25 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

36 ребят из Тюменской области стали победителями и призерами Национальной технологической олимпиады Junior президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревнование собрало около 24 тыс. учеников 5-7 классов из России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии. Олимпиада проходила по семи направлениям и касалась передовых технологий будущего. Тюменским школьникам удалось показать высокие результаты и обеспечить себе привилегии при дальнейшем участии в НТО Junior, в инициативах кружкового движения и проектах партнеров президентской платформы, сообщает информационный центр регионального правительства.

Лучшие команды будут приглашены на Слет юниоров НТО, который пройдет в декабре в Московской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:40 25.11.2025Семью белых медведей провезли по улицам Тюмени
20:29 25.11.2025Тюменские школьники отличились на Национальной технологической олимпиаде Junior
19:59 25.11.2025Тюменская студентка покажет мастерство на всероссийском этапе "Профессионалов"
19:37 25.11.2025Авторам наиболее эффективно реализованных проектов СОНКО вручили в Тюмени награды

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора