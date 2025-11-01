  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
В Ишиме отремонтируют 27 конструктивных элементов в 2026 году

Экономика, 17:18 25 ноября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

27 конструктивных элементов отремонтируют в многоквартирных домах Ишима в 2026 году. По 20 из них подрядчиков уже определили, еще семь – в торгах. Ход капремонта обсудили в муниципалитете с участием директора департамента ЖКХ Тюменской области Семена Тегенцева.

"В Тюменской области набран хороший темп капремонта. Мы его стараемся сохранять для того, чтобы обеспечить комфортное проживание жителей многоквартирных домов", - подчеркнул директор регионального департамента.

По оценке главы Ишима Федора Шишкина, в городе за десять лет проделан большой объём капремонта в многоквартирных домах. Основную работу ведёт Фонд капитального ремонта МКД Тюменской области.

"Начатые в текущем году мероприятия по замене кровли необходимо срочно заканчивать, чтобы не допустить протечек", - подчеркнул глава города.

По его оценке, выездное совещание с участием директора департамента ЖКХ и руководителя Фонда капремонта, получилось продуктивным: "Совместными усилиями будем продолжать выполнять запланированный фронт работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Ишиме".

