Сотрудники Сбера помогли жителям Тюменской области сохранить от мошенников более 100 млн рублей

| Фото: пресс-служба Сбербанка | Фото: пресс-служба Сбербанка

В Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) Сбер с начала 2025 года помог клиентам сохранить от злоумышленников более 100 миллионов рублей. Благодаря бдительности сотрудников банка удалось предотвратить порядка 350 попыток мошенничества.

Чаще всего злоумышленники звонят своим жертвам по телефону и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на якобы "безопасный" счет. Они могут представиться сотрудниками ЖКХ и мобильных операторов, силовых ведомств, портала "Госуслуги", а также других известных компаний. Антифрод-платформа, которая действует в Сбере, выявляет и приостанавливает подозрительные транзакции. Кроме того, большую роль в обеспечении безопасности также играют сотрудники отделений банка, которые помогают клиентам вовремя распознать обман и выйти из-под влияния мошенников, при необходимости обращаются в службу безопасности Сбера и вызывают полицию.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Безопасность клиентов является нашим главным приоритетом. Мы постоянно совершенствуем наши технологии защиты, стремясь минимизировать любые потенциальные угрозы. Особое внимание уделяется людям старшего поколения, которые чаще становятся жертвами недобросовестных лиц. Если возникли сомнения или подозрения относительно какой-либо операции, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение нашего банка — сотрудники окажут необходимую помощь и консультацию".

Сбер напоминает о простых правилах безопасности:

· Немедленно прервите разговор, если звонящий просит перевести деньги, сообщить данные карты или код из SMS.

· Самостоятельно перезвоните в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте.

· Сообщите о попытке мошенничества в полицию.

В приложении СберБанк Онлайн сегодня доступно более 20 сервисов для защиты финансов. Так, в частности, можно бесплатно подключить "Антивирус" или "Определитель номера", который предупредит о звонке мошенника. Помочь уберечь родных от мошенников может услуга "Близкие рядом", которую также можно подключить в СберБанк Онлайн. Она включает сразу два сервиса: уже привычные "Совместные уведомления", которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и "Проверку операций". С "Проверкой операций" можно выбрать доверенное лицо – помощника, ему будут направляться на проверку операции, которые Сбер идентифицирует как подозрительные на основе внутренних алгоритмов банка. Обновлённый раздел "Безопасность" приложения СберБанк Онлайн теперь состоит интерактивных заданий, которые превращают кибербезопасность в увлекательный квест. Новый бесплатный формат с активным вовлечением — "Уровни безопасности", помогает россиянам усилить свою защиту и повысить киберграмотность.

Для тех, кто хочет знать больше о современных схемах обмана, Сбер создал первую в России подробную библиотеку знаний кибербезопасности — "Кибрарий". Этот ресурс помогает пользователям узнавать об угрозах и надежно защищать свои сбережения.

