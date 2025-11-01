  • 25 ноября 202525.11.2025вторник
  • USD78,9202
    EUR91,3672
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

В Тюменской области составили портрет ипотечного заемщика

Экономика, 17:40 25 ноября 2025

фото предоставлено пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)

На ипотеку в Тюменской области рассчитывают в основном относительно молодые семейные люди с высокой зарплатой. Они ориентируются на льготные жилищные программы. Такие данные раскрыли в ВТБ.

В большинстве случаев кредиты на улучшение жилищных условий в Тюменской области оформляют мужчины, на них приходится 53% сделок, соответственно, оставшиеся 47% ипотечных заемщиков – это женщины. Средний возраст – 36 лет. 78% получателей ипотеки в регионе состоят в браке и у 95% есть дети. При этом три четверти таких семей имеют одного ребенка, а у 25% – детей двое и более.

Что касается занятости, то 96% людей, оформляющих ипотеку, работают в найме с официальным доходом около 204 тыс. рублей в месяц.

"Сейчас при высоких ставках на сбережения мы видим явную тенденцию, когда практически половину ежемесячного платежа за ипотеку заемщики оплачивают процентами со вклада", – сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ВТБ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:02 25.11.2025В Уватском округе появился центр бытовых услуг
17:40 25.11.2025В Тюменской области составили портрет ипотечного заемщика
17:18 25.11.2025В Ишиме отремонтируют 27 конструктивных элементов в 2026 году
15:49 25.11.2025Делегация из Казахстана встретится с тюменскими предпринимателями

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора