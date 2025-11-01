В Тюменской области составили портрет ипотечного заемщика

фото предоставлено пресс-службой Банк ВТБ(ПАО) фото предоставлено пресс-службой Банк ВТБ(ПАО)

На ипотеку в Тюменской области рассчитывают в основном относительно молодые семейные люди с высокой зарплатой. Они ориентируются на льготные жилищные программы. Такие данные раскрыли в ВТБ.

В большинстве случаев кредиты на улучшение жилищных условий в Тюменской области оформляют мужчины, на них приходится 53% сделок, соответственно, оставшиеся 47% ипотечных заемщиков – это женщины. Средний возраст – 36 лет. 78% получателей ипотеки в регионе состоят в браке и у 95% есть дети. При этом три четверти таких семей имеют одного ребенка, а у 25% – детей двое и более.

Что касается занятости, то 96% людей, оформляющих ипотеку, работают в найме с официальным доходом около 204 тыс. рублей в месяц.

"Сейчас при высоких ставках на сбережения мы видим явную тенденцию, когда практически половину ежемесячного платежа за ипотеку заемщики оплачивают процентами со вклада", – сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.