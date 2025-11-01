На Урале снизилось число подозрительных финопераций с участием детей

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Участники обсудили вопросы вовлечения несовершеннолетних в совершение незаконных финансовых операций, а также совершенствование практики противодействия легализации преступных доходов.

Полпред отметил, что злоумышленники постоянно находят новые способы, чтобы втягивать детей в незаконные схемы, в том числе в отмывание преступных доходов. В основном они используются в качестве дропперов: подростки соглашаются получить на свой счёт деньги, добытые незаконным путём, и затем перевести их другим лицам, чаще всего — за определённое вознаграждение.

"Для улучшения ситуации необходимы системные меры по выявлению и пресечению деятельности криминальных структур, профилактическая работа с несовершеннолетними из зоны риска, проработка задач по трудовой занятости детей из этой категории. Только совместная, комплексная и постоянная работа позволит оградить детей и подростков от вовлечения в криминальную среду", - подчеркнул Артём Жога.

Он также добавил, что вопросы находятся в поле зрения органов власти федерального и регионального уровня. Благодаря совместным усилиям в субъектах отмечается двукратное снижение суммы подозрительных операций с участием несовершеннолетних, пишет пресс-служба полпредства. По мнению Артёма Жоги, необходима комплексная профилактическая работа. Он поддержал инициативу о проведении уроков по финансовой грамотности во всех школах Уральского федерального округа.