Владимир Якушев: проект "Выбор сильных" закаляет характер

Политика, 21:37 25 ноября 2025

"Единая Россия" | Фото: "Единая Россия"

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв приняли участие в форуме партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных". Событие объединило порядка 300 человек со всей страны.

Участники обсудили успешные практики по развитию единоборств, пишет инфоцентр правительства Тюменской области. Так, для решения задачи по развитию массового спорта в рамках проекта "Выбор сильных" партия объединила усилия с Всероссийской федерацией самбо, Федерацией дзюдо и Федерацией спортивной борьбы России.

"В проекте принимают участие их лучшие представители: чемпионы мира, Олимпийских игр, Герои России. Личный пример и наставничество таких спортсменов особенно ценны. Так мы добились комплексного подхода. "Выбор сильных" обеспечивает не только физическую подготовку молодых людей. Он помогает им закалить характер, сформировать твердые нравственные ориентиры, воспитывает настоящих победителей и патриотов. Все это определило успех проекта. Его география постоянно расширяется, он охватывает все больше городов – от Владивостока до Калининграда. Мы открываем новые секции в школах и вузах. Оборудуем спортивные залы. Создаем условия для развития единоборств на селе", - сказал Владимир Якушев.

﻿

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подчеркнул, что общая задача – создать условия, в которых каждый ребенок сможет заниматься спортом и проявить свой талант.

"За вклад в эту работу хочу сказать спасибо партии "Единая Россия", и, конечно, трем борцовским федерациям и их руководителям", – заявил министр.

# Владимир Якушев , массовый спорт , партия Единая Россия

