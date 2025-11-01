Помощь для больных ВИЧ в Тюменской области станет еще ближе

Новый автомобиль пополнил транспортный парк Центра СПИД в Тюменской области. Он поможет обеспечить равный доступ к медицинским услугам жителей как городов, так и отдалённых муниципалитетов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Приобретение новой машины для нашего центра — это ключевой элемент инфраструктуры, который напрямую влияет на качество и доступность оказания медицинской помощи. Это инвестиция в здоровье населения", — отметила заместитель главврача по медицинской части Центра Олеся Лыкасова.

Авто медики также будут использовать для оказания помощи людям с ВИЧ.