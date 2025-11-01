  • 26 ноября 202526.11.2025среда
  • USD78,9615
    EUR90,9698
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Помощь для больных ВИЧ в Тюменской области станет еще ближе

Общество, 11:35 26 ноября 2025

Новый автомобиль пополнил транспортный парк Центра СПИД в Тюменской области. Он поможет обеспечить равный доступ к медицинским услугам жителей как городов, так и отдалённых муниципалитетов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Приобретение новой машины для нашего центра — это ключевой элемент инфраструктуры, который напрямую влияет на качество и доступность оказания медицинской помощи. Это инвестиция в здоровье населения", — отметила заместитель главврача по медицинской части Центра Олеся Лыкасова.

Авто медики также будут использовать для оказания помощи людям с ВИЧ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ВИЧ , здравоохранение , центр профилактики и борьбы со СПИДом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 26.11.2025В Тюмени запустят новый маршрут №56 для жителей Московского дворика
12:08 26.11.2025В Тобольске участникам госпрограммы "Молодая семья" вручили ключи от квартир
11:46 26.11.2025Школам, колледжам и педвузам разрешили создавать официальные каналы в Мах
11:35 26.11.2025Помощь для больных ВИЧ в Тюменской области станет еще ближе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора