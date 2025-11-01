Анна Полякова: для успешного выхода на внешние рынки необходимо провести исследования

предоставлено Анной Поляковой

Предпринимателям, которые готовятся выйти на внешние рынки, необходимо провести тщательное исследование. Изучить рынок, конкурентов и потенциальных покупателей, клиентов.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщила управляющий партнер брендингового агентства "Брендгруппа", Тюмень, Анна Полякова. Она станет спикером сессии "Под брендом "Сделано в России" на Тюменском экспортном форуме 26 ноября.

"Мой посыл участникам форума – не пренебрегать исследованиями. Если предприниматель заходит со своим брендом в другой город, нужно прощупать рынок и конкурентов. Посмотреть, кто и что делает, какие цены и так далее", - уточнила эксперт.

На этапе разработки бренда важно максимально собрать информацию о целевой аудитории. При этом делать это можно разными способами, в том числе через социальные сети.

"Если открываем бренд одежды, то буквально постоять у магазина конкурентов, посмотреть, кто туда заходит, это один из вариантов. И когда мы знаем про целевую аудиторию все: сколько им лет, где работают, какую зарплату получают, на каких машинах ездят, в каких магазинах одеваются, в какие рестораны ходят, какую музыку слушают, тогда мы знаем, как и где им продавать. И, к примеру, если мы знаем, что наши потенциальные клиенты ходят вот в этот магазин одежды, а у нас косметика, то можем объединиться. Сейчас у нас эра коллабораций", - уверена Анна Полякова.

Вместе с ней на сессии по брендировании выступят руководитель представительства Российского экспортного центра в Екатеринбурге Илья Анисимов, основатель ресторанной сети Лариса Невидайло, продюсер проекта "Неделя моды. Сибирь" Анна Воронова и другие.

Одна из ключевых тем Тюменского экспортного форума — роль российской и региональной айдентики в продвижении товаров и услуг за рубеж. Участникам расскажут о преимуществах получения сертификата "Сделано в России" и о перспективах выхода на рынки ближнего и Дальнего Востока.

Событие начнется в 14 часов. Подробнее - здесь.

Организаторы: правительство Тюменской области, РЭЦ, ТПП Тюменской области, региональный центр "Мой бизнес".

Анжела Лебедева