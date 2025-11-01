  • 26 ноября 202526.11.2025среда
Жителей и гостей Тобольска познакомят в Рентерее с богатством Сибири

Общество, 21:07 26 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новая выставка "Богатство Сибири" открыта в историческом здании XVIII века, созданном сибирским зодчим Семеном Ремезовым, в Тобольске.

Это возможность познакомиться с настоящими сокровищами края — от древних археологических находок до удивительных палеонтологических экспонатов и культурных реликвий обских угров. Как сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, благодаря обновлению музея и современному мультимедийному оборудованию, экскурсии станут еще увлекательнее и познавательнее.

Билеты можно приобрести в кассе Рентереи по адресу: Красная площадь, 1, стр.1, в том числе по Пушкинской карте.

Возрастное ограничение: 6+.

# выставка , история , рентерея , Тобольск

