Тюменцам напомнили об обязанности уплатить налоги за несовершеннолетних детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Если дети имеют долю в общем имуществе, например, в квартире, для них сформированы налоговые уведомления. Об этом на пресс-конференции "Имущественные налоги – 2025: что нужно знать гражданам" рассказала заместитель руководителя УФНС России по региону Ольга Иванова в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 26 ноября.

Таким образом, обязанность уплатить налог за несовершеннолетних лежит на родителях. Для удобства уплаты налога за детей, по словам Ольги Ивановой, разработан такой сервис, как "Совместный семейный доступ".

"Родитель может подключить личный кабинет ребёнка к своему личному кабинету и уплачивать налоги. Для этого и родителю и ребенку необходимо быть подключенными к личному кабинету. То есть необходимо сначала открыть личный кабинет для ребёнка, затем подключить его к родителю", - рассказала она.

Ольга Иванова напомнила также, что уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2025 года, самый удобный способ — личный кабинет налогоплательщика, а также через платёжные терминалы, в мобильном приложении банков для оплаты необходимо использовать QR-код штрих-код либо банковские реквизиты.

Пополнить единый налоговый счёт можно также с помощью сервиса "Уплата налогов и пошлин", который размещен на сайте Федеральной налоговой службы.

"Если не заплатить налог в установленный срок не позднее 1 декабря, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня, начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации", - напомнила Ольга Иванова.

Николай Ступников